Leeuwarden overweegt noodopvang aan 600 asielzoekers

Het college van burgemeester en wethouders overweegt met het verzoek in te stemmen, maar voordat dat gebeurt, moet er nog een aantal zaken met het COA besproken en afgestemd worden, aldus de gemeente.

De noodopvang in de Friezenhal zou voor een periode van een half jaar zijn, met de mogelijkheid om maximaal twee keer drie maanden te verlengen. De verwezenlijking en het beheer van de noodopvang wordt volledig uitgevoerd en betaald door het COA. De Friezenhal werd in 2015 en 2020 ook al als tijdelijke opvang gebruikt.

Groot tekort

Het COA heeft te maken met een groot tekort aan opvanglocaties. Een groter aantal mensen dan normaal vraagt asiel aan, mede door de komst van evacués uit Afghanistan. Ook is er een gebrek aan woningruimte in Nederland, waardoor zogenoemde statushouders langer in de opvang moeten blijven. Eerder deed het kabinet een oproep aan gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden. Ook in andere gemeenten wordt (mogelijk) noodopvang aan asielzoekers geboden, zoals in ‘s-Gravendeel, Goes en Utrecht.

De gemeente Eemsdelta (Groningen) meldt dinsdag dat het zeer binnenkort ongeveer 150 asielzoekers gaat opvangen in een voormalig kantoorgebouw in Farmsum voor een periode van zes maanden. ‘We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid een veilig en humaan onderkomen te bieden aan onder meer de Afghaanse evacués die onder zeer moeilijke omstandigheden op de vlucht zijn gegaan’, zegt burgemeester Gerard Beukema.