Nibud: 2022 somber jaar voor mensen met kleine beurs

Mensen die maar moeilijk rond kunnen komen zullen weinig hoop putten uit de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Veel huishoudens gaan er namelijk niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van eigen berekeningen. Huishoudens die structureel krap bij kas zitten blijven daardoor klem zitten, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.