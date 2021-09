Reizen naar VS meteen in trek na aankondiging versoepeling

Reisbureaus zien de boekingen en offerteaanvragen voor vakanties naar de Verenigde Staten binnenstromen. Dat is 24 uur geleden op gang gekomen, toen bekend werd dat volledig gevaccineerde inwoners van de Europese Unie vanaf november weer welkom zijn in het land. De meeste reizigers lijken pas volgende zomer de reis te ondernemen.

Bij de naar eigen zeggen grootste in de Verenigde Staten gespecialiseerde reisbureaus van Nederland is sinds maandagmiddag het aantal aanvragen flink gestegen. ‘Bij ons is dat in 24 uur tijd verdubbeld’, zegt mede-eigenaar Martin Winkel van Tioga Tours. Ook voor reizen naar Canada, dat twee weken geleden de grenzen opende, zag Winkel een vergelijkbare ontwikkeling, maar het buurland is veel belangrijker voor de omzet. ‘Nu is het helemaal compleet.’ In een normaal jaar heeft Tioga ongeveer 14.000 klanten.

Ook Doets Reizen met normaal gesproken ongeveer 15.000 passagiers per jaar merkt de invloed van de door het Witte Huis aangekondigde verandering. ‘Nu kunnen we weer overtuigd reizen organiseren per november.’ Dan staan er volgens eigenaar Elske Doets gelijk reizigers klaar om te vertrekken. ‘Maar daar ga je de oorlog niet mee winnen, de winter is meestal goed voor maar 10 tot 15 procent van de boekingen van het hele jaar.’ Het helpt volgens Doets wel in het sentiment richting volgende zomer, want ‘je kan een land niet goed verkopen als de grenzen gesloten zijn.’

Ook bij het kleinere bureau UStravel met 5000 tot 6000 jaarlijkse passagiers kwamen de afgelopen dag meer aanvragen binnen, vooral voor de zomer van 2022. ‘Ongeveer veertig waren dat er. Voor het maatwerk dat wij leveren is dat best veel’, zegt eigenaar Wolfgang Hendrix.

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VVKR) ziet de laatste tijd al ‘ontzettend veel belangstelling’ voor verre reizen. ‘Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de Verenigde Staten. Hartstikke goed dat dat weer kan en ook veilig kan’, aldus een woordvoerster.