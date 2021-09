Autoriteit Persoonsgegevens: niet genoeg budget uit nota

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is zeer ontevreden over het bedrag dat het demissionaire kabinet voor de organisatie uittrekt in de miljoenennota. De regering reserveert net als vorig jaar 25 miljoen, terwijl volgens de AP een budget van 100 miljoen nodig is. ‘Dit is zeer zorgelijk. Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren’, aldus voorzitter Aleid Wolfsen.