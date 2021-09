Kosten voor koningshuis stijgen; inkomen koning boven 1 miljoen

De geraamde uitgaven voor het koninklijk huis stijgen in 2022 van 45,7 miljoen naar 48,2 miljoen euro, staat in de begroting van het koninklijk huis. De uitkering die de leden van het koninklijk huis ontvangen, bedraagt in totaal 10,5 miljoen euro. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan de bijna 8,9 miljoen euro die ervoor was gereserveerd in 2021.