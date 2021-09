D66’er Jetten: begrijp goed dat mensen vertrouwen kwijt zijn

D66’er Rob Jetten zegt tegen de NOS het goed te begrijpen dat burgers het vertrouwen ‘een beetje kwijt zijn’, nu de formatie lang duurt en problemen in het land groot zijn. Jetten, secondant van partijleider Sigrid Kaag in de formatie, zegt dat zijn partij al maanden probeert om tot een ‘breed gedragen kabinet’ te komen, en dat het ‘frustrerend’ is dat dit tot dusver niet lukt.

De troonrede noemt Jetten ‘een boodschap met veel urgentie’. De koning benoemde onder meer de aardbevingen in Groningen, het onrecht in de toeslagenaffaire, de woningcrisis en de stikstofcrisis. Jetten vindt dit ‘grote uitdagingen’ waar Nederland voor staat. Hij zegt voor de NOS-camera’s dat zijn partij zich tijdens de formatie hiervoor blijft inzetten.

Jetten was de afgelopen tijd fractievoorzitter omdat partijleider Sigrid Kaag als demissionair buitenlandminister in het kabinet zat. Zij neemt Jettens taken weer over, nu zij is afgetreden. Als minister werd er een motie van afkeuring tegen haar aangenomen vanwege het kabinetsbeleid in de Afghanistancrisis.