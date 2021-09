Rutte: doorbraak in formatie mogelijk op korte termijn

VVD-leider Mark Rutte denkt dat het mogelijk is om snel tot een doorbraak te komen in het vastgelopen formatieproces. Dat zei hij dinsdag in de Prinsjesdag-uitzending van de NOS. Maar hoe hij zo'n doorbraak wilden bereiken, dat bleef onduidelijk.

Rutte wilde verder weinig zeggen, of vragen beantwoorden over de formatie. Het bekende refrein van de afgelopen maanden klonk ook nu weer. Het zou niet "bevorderlijk" voor het proces zijn als hij er dingen in de openbaarheid over zegt, aldus de premier, die wel erkende dat deze opstelling "heel irritant" moet zijn voor mensen. "Ik snap het, dat mensen heel geïrriteerd zijn over het feit dat er nog steeds geen kabinet is."

Uit onderzoek waar NRC en de NOS deze week over schreven blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politiek is gekelderd. Rutte zegt dat dat "zijn gevoel van verantwoordelijkheid raakt", maar wil er verder niet al te lang bij stilstaan. "We moeten het oplossen."

Rutte heeft het gevoel dat er tussen partijen overeenstemming is "dat je niet terug moet naar een systeem van een gedetailleerd regeerakkoord". Met een dun regeerakkoord verplaatst de discussie zich naar de ministerraad op vrijdag, in plaats van dat er van alles wordt kortgesloten in overleg tussen coalitiepartijen, voorspelt Rutte. Of hij daarmee doelt op de vorming van een minderheidskabinet, wilde hij dan weer niet zeggen. "Speculeren heeft nu geen zin."