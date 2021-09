Beurzen New York tonen herstel van forse koersverliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend. Daarmee werd wat goedgemaakt van de forse koersverliezen een dag eerder toen zorgen over een dreigend faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande beleggers op Wall Street in de ban hielden. Die onzekerheid is nu even aan de kant geschoven. Verder gaat de aandacht uit naar de Federal Reserve die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.