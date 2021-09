Rusland wil olieproductie volgend jaar op niveau van voor crisis

Rusland is van plan zijn olieproductie volgend jaar te verhogen naar een niveau dat vrijwel net zo hoog ligt als in 2019, dus voor de uitbraak van de coronapandemie. In dat jaar steeg de Russische olieproductie bovendien naar het hoogste punt sinds de val van de Sovjet-Unie.

De Russische productie kan verder stijgen omdat de olie-alliantie OPEC+, waar Rusland deel van uitmaakt, de productiebeperkingen aan het versoepelen is. Moskou mikt nu voor volgend jaar op een olieproductie van gemiddeld 11,24 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. In 2019 lag die op gemiddeld 11,25 miljoen vaten per dag. De productieplannen maken deel uit van de begrotingsplannen van het ministerie van Financiën.

De OPEC+ is bezig de maandelijkse productie met 400.000 vaten per dag te verhogen, waarvan ongeveer een kwart komt van Rusland. Tijdens de coronacrisis werd de productie nog flink verlaagd om zo de olieprijzen te stutten, maar door het sterke economische herstel is de vraag weer toegenomen en zijn de prijzen hard gestegen.