Den Haan: kabinet negeert belangen van helft volwassenen

Het demissionaire kabinet negeert in de miljoenennota de zeven miljoen Nederlanders boven de 50 jaar, de helft van de volwassenen, vindt Tweede Kamerlid Liane den Haan, die zich afsplitste van 50PLUS. Ze vindt dat ‘er helemaal niets in staat over goed ouder worden in Nederland, nu en in de toekomst. Dat is onbegrijpelijk’, laat ze weten in een reactie op de Prinsjesdagplannen. Den Haan spreekt daarom van ‘de Vergeten Miljoenen Nota’.