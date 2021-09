Kabinet: zorgpremie wordt per maand paar euro duurder

Nederlanders zijn volgend jaar waarschijnlijk een paar euro meer kwijt aan hun zorgverzekering. Het demissionaire kabinet verwacht dat de premie voor de basisverzekering in 2022 met een kleine 3 euro per maand stijgt. Daarmee komt de premie uit op iets meer dan 121 euro per maand, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Het gaat nog om een schatting, uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die de premie in november vaststellen. Vorig jaar schatte het kabinet dat de premie met 5 euro per maand zou stijgen. Uiteindelijk verhoogden de verzekeraars hun premies met 3 tot 10 euro per maand.

Het verplichte eigen risico blijft staan op 385 euro per maand, net als de afgelopen jaren het geval was. De Tweede Kamer had er voor de zomer op aangedrongen het eigen risico opnieuw te bevriezen. Dat betekent dat mensen de eerste 385 euro zelf moeten betalen als ze gebruik maken van zorg uit het basispakket. Boven dat bedrag betaalt de zorgverzekeraar de kosten.