Ollongren: woningmarkt heeft meer nodig dan het toegezegde geld

De problemen op de woningmarkt worden met het extra geld dat in de nieuwe miljoenennota is uitgetrokken nog niet opgelost, maar dat kan ook niet gezien de demissionaire status van het kabinet. Dat zei de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren in een interview met de NOS. Het kabinet moet nu eenmaal ‘terughoudendheid betrachten’, merkte ze op.

De woningmarkt ‘is niet af’, zei Ollongren, en zal dus wat haar betreft ook voor het volgende kabinet hoog op de agenda moeten staan. Het zou wat haar betreft geen slecht idee zijn om die taak niet meer onder te brengen bij de minister van Binnenlandse Zaken, maar bij een nieuwe minister van Volkshuisvesting. Het was voor haar een belangrijk onderdeel van haar portefeuille, maar ‘ik kan me voorstellen dat er in de nieuwe kabinetsploeg iemand is die daar een hele werkweek aan kan besteden’.

De minister had ook nog advies voor haar opvolger: de samenwerking blijven zoeken met woningbouwcorporaties. Ze verwees naar de heffing die de corporaties moeten betalen. De korting die de organisaties onder dit kabinet kregen als ze veel huizen bouwden, leidde er volgens haar toe dat er meer nieuwe woningen bij kwamen. ‘Met zoiets doorgaan zou ik echt adviseren.’