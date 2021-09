SGP ziet te weinig aandacht voor defensie en veiligheid

SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat er in de troonrede en de miljoenennota te weinig aandacht was voor zaken als defensie en veiligheid. "Klimaat, ook al is het kabinet demissionair, daar worden miljarden in gestopt", merkte Van der Staaij dinsdag op in reactie op de troonrede. "Op het terrein van defensie en veiligheid wordt wel wat gedaan, maar het staat niet in verhouding tot wat nodig is."

"Kijk naar de schamele bedragen die naar de krijgsmacht gaan, of justitie. Daar moet meer gebeuren."