Ruim 5 miljard euro opzij gezet voor herstel toeslagenschandaal

Het kabinet heeft in totaal meer dan 5 miljard euro opzij gezet voor compensatie van slachtoffers en andere kosten voor het afhandelen van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit stukken die het ANP heeft ingezien na berichtgeving van RTL Nieuws over deze kostenpost.

In de Miljoenennota is meer dan 2 miljard euro als aanvullende reservering opgenomen wegens de toeslagenaffaire. Dat komt onder meer doordat veel meer mensen dan verwacht zich hebben gemeld als gedupeerde. Het totaal komt daarom op 5,2 miljard euro, hoewel de Tweede Kamer ook nog zijn zegje mag doen over de uitgaven.

Daarnaast is nog eens 800 miljoen euro opzij gezet voor een betere informatiehuishouding. Het beter op orde brengen van documenten en informatie binnen de Rijksoverheid was een van de belangrijkste aanbevelingen in een vernietigend toeslagenrapport waarover het kabinet in januari viel.

Het ministerie van Financiën kondigde eerder dit jaar aan dat de herstelaanpak op de schop gaat. Binnenkort moet hier meer duidelijk over zijn. In juni kondigde het kabinet aan dat ook gedupeerde kinderen gecompenseerd worden.