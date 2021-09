Forse daling van aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen week flink gedaald, net als het aantal ziekenhuisopnames. Ook het reproductiegetal ging fors omlaag, wat erop wijst dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg wel.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 13.347 meldingen van positieve tests. Dat is het laagste weekcijfer sinds begin juli, vlak voor de vierde golf. Vergeleken met de voorgaande week is het aantal nieuwe gevallen met 16,5 procent gedaald.