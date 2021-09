Azarkan: kabinet moet nu eerst oog hebben voor de kwetsbaren

Het is goed dat de koning in de troonrede aandacht besteedde aan een aantal kwetsbare groepen, maar nu moet het kabinet in actie komen, zei Denk-voorman Farid Azarkan buiten de Grote Kerk. Hij heeft "met nieuwsgierigheid maar ook wel met wat treurnis" geluisterd. "Omdat ik het idee heb dat de politiek niet haar verantwoordelijkheid neemt en wat stilstaat."