Henk Kamp naar Defensie, Ben Knapen naar Buitenlandse Zaken

VVD’er Henk Kamp is de beoogde minister van Defensie. Ben Knapen van het CDA is dat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, melden ingewijden aan het ANP.

Kamp volgt bij Defensie Ank Bijleveld (CDA) op, die vrijdag aftrad naar aanleiding van de evacuatieoperatie uit Afghanistan. De Tweede Kamer nam vorige week een motie van afkeuring tegen haar aan.

D66’er Sigrid Kaag trad een dag eerder af, ook na een motie van afkeuring over Afghanistan. Ze volgde eerder dit jaar VVD’er Stef Blok op als minister van Buitenlandse Zaken. Die schoof door naar Economische Zaken, waar minister Bas van ‘t Wout was uitgevallen met een burn-out.

De 69-jarige Kamp is een veteraan aan het Binnenhof. Hij was jaren Kamerlid en heeft verschillende ministersposten vervuld. Defensie is geen onbekend terrein voor hem. Hij was van eind 2002 tot begin 2007 al minister van dat departement. Ook heeft hij de ministeries van Volkshuisvesting, Sociale Zaken en Economische Zaken geleid. Hij is op dit moment voorzitter van het bestuur van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

Ben Knapen (70) heeft op zijn beurt ervaring op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was in het minderheidskabinet van VVD en CDA, dat gedoogsteun kreeg van de PVV, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Naast Europa hield hij zich in die functie ook bezig met Ontwikkelingssamenwerking. Hij was eerder onder meer hoofdredacteur van NRC Handelsblad en werkzaam bij de Europese Investeringsbank. Hij is sinds 2019 fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer.