Baudet: schokkend dat koning niks zei over uitsluiting

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet vindt het schokkend dat koning Willem-Alexander in de troonrede niets heeft gezegd over "de uitsluiting van miljoenen mensen uit het sociaal-maatschappelijk leven".

Baudet doelde op de invoering van het coronatoegangsbewijs. Vanaf 25 september moeten mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest of een recente coronabesmetting hebben doorgemaakt als ze toegang willen tot bijvoorbeeld de horeca, de cultuursector of een evenement. "Discriminatie, ongelijkheid, het gebeurt onder onze ogen. Hoe kan je daar niets over zeggen?"

"Ik vermoed dat hij het in zijn hart ook schandelijk vindt", zei Baudet over de koning. "Ik hoopte dat hij het blaadje zou wegleggen en tot de natie zou zeggen: dit doen we toch niet."