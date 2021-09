Hof maakt begin met laatste deel beroepszaak Holleeder

Met een ultrakorte zitting als verplicht tussenstation is het gerechtshof in Amsterdam dinsdag begonnen aan het laatste gedeelte van het hoger beroep van Willem Holleeder. In de beroepszaak hoopt de Amsterdamse crimineel de eerder opgelegde levenslange gevangenisstraf van tafel te krijgen.

De zitting van dinsdag was een noodzakelijke formaliteit vanwege het voorarrest waarin Willem Holleeder (63) formeel nog zit. Inhoudelijke zaken kwamen niet aan de orde. Holleeder zelf was niet aanwezig, zijn advocaten evenmin.

In de beroepszaak pakt het hof de inhoudelijke draad vanaf volgende week op met een reeks getuigenverhoren. Zus Astrid Holleeder bijt volgende week dinsdag en woensdag het spits af, de week erna gevolgd door andere zus Sonja (4 en 5 oktober) en ex-vriendin Sandra den Hartog (7 oktober). Tussendoor en aansluitend maken andere getuigen en nabestaanden van Holleeders vermeende slachtoffers hun opwachting.

Levenslang

De getuigenissen van zowel zijn zussen als zijn ex-vriendin vormden bij de rechtbank een belangrijk deel van het fundament onder de levenslange gevangenisstraf die Holleeder kreeg opgelegd. In juli 2019 vonniste de rechtbank hem schuldig op alle punten van de aanklacht: vijfmaal moord, eenmaal poging tot moord, doodslag, zware mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. Zijn stellige ontkenningen ten spijt plaatste de rechtbank hem in lijn met wat het OM had betoogd als medekopstuk in een crimineel driemanschap, dat hij met wijlen Stanley Hillis en Dino Soerel (onherroepelijk tot levenslang veroordeeld) zou hebben gevormd.

De getuigenverhoren vormen het laatste inhoudelijke onderdeel van de beroepszaak. Op 22 november begint het OM volgens de huidige planning aan het requisitoir, dat na twee dagen moet uitmonden in de strafeis. Vanaf 30 november is het woord drie dagen lang aan de verdediging. Op 21 januari volgend jaar staat het laatste woord van Holleeder zelf gepland. Hoe lang daarna het hof uitspraak doet, is nog niet bekend.