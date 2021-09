FNV: tientallen zzp’ers publieke omroep verdienen onder minimum

Veel zelfstandigen die werken voor een publieke omroep krijgen nog te weinig betaald. Tientallen zzp’ers gaven volgens vakbond FNV in een peiling aan dat zij minder verdienen dan de vorig jaar afgesproken minimumtarieven van 25 euro per uur.

Vakbond FNV Media & Cultuur vroeg aan ruim tweehonderd leden werkzaam als onder meer redacteur of producer bij een publieke omroep wat zij verdienen. Meerdere zelfstandigen zeiden 15 of 16 euro bruto per uur te krijgen. Dat is volgens de vakbond te weinig om van rond te komen, aangezien van dat uurloon ook nog de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de pensioenopbouw moet worden betaald. De meldingen van te lage tarieven kwamen volgens de vakbond vooral van zzp’ers die via productiebedrijven voor de publieke omroep werken.

De overeenkomst Fair Practice Code is sinds vorig jaar december van kracht. Daarin spraken vakbonden, landelijke en regionale omroepen en ook productiebedrijven van de omroepen minimumtarieven af. Die liggen tussen de 25 en 75 euro bruto per uur, afhankelijk van de werkzaamheden.

Verschillende omroepen lieten weten niet te kunnen reageren. Het onderzoek was nog niet bekend en ze gaan de uitkomsten bestuderen.