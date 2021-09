Onduidelijk of Nederlanders met AstraZeneca-prik naar VS kunnen

Het is vooralsnog onduidelijk of Nederlanders en andere EU-burgers die volledig zijn ingeënt met de vaccins van AstraZeneca vanaf november naar de Verenigde Staten mogen reizen. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie wordt nog gewacht op de details van de aankondiging van het Witte Huis dat volledig gevaccineerde inwoners van de EU en het Verenigd Koninkrijk weer welkom zijn voor niet-noodzakelijke reizen. AstraZeneca is in de VS niet goedgekeurd maar in de EU en het VK wel.