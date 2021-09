Beurzen tonen herstel, Universal stijgt bij beursdebuut

De Europese beurzen herstelden dinsdag van de forse koersverliezen een dag eerder, die volgden op het dreigende faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Beleggers schoven de zorgen over Evergrande aan de kant en keken uit naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed), die later op de dag begint. De Fed wil dit jaar beginnen met het afbouwen van de coronasteun, maar de lager dan verwachte inflatie in augustus geeft mogelijk speelruimte om nog even te wachten.

Op het Damrak beleefde Universal Music Group (UMG), ‘s werelds grootste muzieklabel, een succesvol beursdebuut. Het aandeel steeg 35 procent tot 25 euro. Het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga wordt gewaardeerd op zo’n 45 miljard euro. Het gaat om een van de grootste beursgangen op de Amsterdamse markt in jaren. Bij de beursintroductie verdeelde het Franse mediaconcern Vivendi 60 procent van de aandelen UMG onder zijn eigen aandeelhouders. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen. Vivendi kelderde 64 procent in Parijs na afsplitsing van UMG.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent hoger op 789,66 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 1081,05 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,5 procent.

Evergrande

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) liet weten dat Evergrande waarschijnlijk in gebreke zal blijven bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen en denkt niet dat de Chinese overheid het bedrijf direct zal helpen. Wel zal Beijing volgens S&P optreden om een domino-effect door het omvallen van Evergrande te voorkomen.

Shell (plus 4,2 procent) was de grote winnaar in de AEX. Het olie- en gasconcern verkoopt zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld aan branchegenoot ConocoPhillips. De deal levert Shell omgerekend meer dan 8 miljard euro op, waarvan een groot deel zal worden teruggegeven aan de aandeelhouders. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de enige daler met een min van 0,8 procent.

British Airways

De luchtvaartaandelen bleven profiteren van de versoepeling van het inreisbeleid door de Verenigde Staten. IAG, het moederbedrijf van British Airways, won dik 3 procent in Londen. Lufthansa steeg 3,7 procent in Frankfurt en Air France-KLM won 2,6 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1732 dollar waard, tegen 1,1729 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 71,35 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 74,87 dollar per vat.