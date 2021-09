Kamerleden vertrekken naar Grote Kerk voor bijwonen troonrede

Kamerleden zijn dinsdag even voor 12.00 uur op weg naar de Grote Kerk in Den Haag om daar naar de troonrede van de koning te luisteren. Ze gaan met busjes, met mondkapje, of op eigen gelegenheid erheen. In verband met de coronamaatregelen zijn namens het demissionaire kabinet alleen de ministers aanwezig. Net als vorig jaar zijn de staatssecretarissen niet bij de plechtigheid en heeft niemand een partner bij zich.

De Kamerleden vertrekken niet vanaf het Binnenhof maar vanaf hun tijdelijke onderkomens, omdat de gebouwen aan het Binnenhof worden gerenoveerd. De Tweede Kamer is de komende jaren gehuisvest op de Bezuidenhoutseweg en de Eerste Kamer in de Kazernestraat.

Traditioneel vindt deze zogeheten Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal op de derde dinsdag van september plaats in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk is meer ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Toch kunnen er maar 270 mensen bij zijn, ongeveer een kwart van de kleine duizend die normaal gesproken in de Ridderzaal uitgenodigd worden.

Genodigden

Vooralsnog zijn er vijf afmeldingen onder de 225 Tweede en Eerste Kamerleden, meldt een woordvoerder. Een van hen is Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging, die liet weten dat ze daarmee wil protesteren tegen het kabinet. Ook is het de sterfdag van haar man.

Verder is er 'beknibbeld' op de aanwezigheid van lokale bestuurders. Alleen burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en Commissaris van de Koning Jaap Smit van Zuid-Holland zijn aanwezig. Namens het korps van diplomaten is alleen de deken er.

Wel zijn er tien burgers onder de genodigden, die soms al jarenlang op de wachtlijst staan, evenals de rijksministers van het Caribische deel van Nederland en vertegenwoordigers van een aantal Hoge Colleges van Staat, zoals de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad en de Nationale ombudsman.

Verder is er minder militair ceremonieel bij de Grote Kerk en is de afsluitende balkonscène bij Paleis Noordeinde weer afgeblazen in verband met de coronamaatregelen.