Russen rouwen om bloedbad op universiteit

In Rusland wordt geschokt gereageerd op het bloedbad in een universiteit in de stad Perm. Daar schoot een student maandag zes mensen dood. Geschokte Russen steken nu onder meer kaarsjes aan bij het complex, dat is afgegrendeld door de politie.

Een 40-jarige docente noemde de aanval ‘compleet onverwacht’. Ze zei tegen persbureau AFP dat een van haar studenten in de buik is geschoten en geopereerd moest worden. ‘We hopen echt dat het helemaal goed komt met haar.’

De aanval heeft het leven gekost aan vijf vrouwen en een man. Die slachtoffers zijn tussen de 18 en 66 jaar. Er raakten ook tientallen mensen gewond toen een man, naar verluidt een student, om zich heen begon te schieten. Op videobeelden is te zien dat mensen uit ramen sprongen om zichzelf te redden.

Kritieke toestand

De Russische president Vladimir Poetin noemde de dood van de zes slachtoffers maandag al ‘een groot verlies’ voor het land. Minister van Onderwijs Valery Falkov bezocht de gewonden in het ziekenhuis. Er zouden nog negen slachtoffers in kritieke toestand verkeren.

De schutter kon uiteindelijk worden overmeesterd. Hij belandde ook in het ziekenhuis. Over zijn beweegredenen is nog niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat hij op legale wijze aan een geweer kon komen.

Rusland is de afgelopen jaren vaker opgeschrikt door moordpartijen in onderwijsinstellingen. Er vielen in mei nog negen doden toen een 19-jarige man begon te schieten in zijn oude school in Kazan.