Geen coronatoegangsbewijs nodig bij kerkbezoek

Bezoekers van diensten van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zullen vanaf zaterdag, wanneer de nieuwe coronaregels gaan gelden, geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien. Volgens de protestanten omdat dit ‘niet past bij kerkelijke bijeenkomsten’ en volgens de katholieken ‘omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk’, aldus beide kerkgemeenschappen dinsdag in verklaringen.

Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen bisschoppen van de RKK. Ze roepen wel bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.’

Ook laten beide kerken de 1,5 meter bij kerkbezoek los. Wel wordt erop gewezen dat er dan voldoende geventileerd moet worden en blijft het advies overeind om ‘gepast afstand’ te houden.

Reserveren

De PKN roept bezoekers op rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen. Kerkgemeenten ‘kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag 1,5 meter afstand willen bewaren’, aldus de kerk.

De RKK meldt dat volkszang in de kerk vanaf zaterdag weer mag. Maar dan wel onder meer met 1,5 meter afstand en in zigzagformatie. Ook is het weer toegestaan de communie uit te reiken in de hand, mits die vooraf gereinigd is. Uitreiken op de tong mag nog niet.

Vanaf komende zaterdag vervalt in Nederland de verplichte 1,5 meter afstand, maar moeten mensen wel een coronatoegangsbewijs laten zien als ze bijvoorbeeld naar een restaurant of een bioscoop willen.