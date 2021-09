Tienduizenden Britse varkens niet geslacht door personeelstekort

Britse slachterijen hebben te maken met grote personeelstekorten, waardoor 95.000 extra varkens vastzitten op varkenshouderijen omdat die niet geslacht kunnen worden. Dat probleem kan nog verder worden vergroot door de tekorten aan CO2 dat wordt gebruikt om de dieren in het slachthuis te bedwelmen. Dat heeft de voorzitter van de Britse branchevereniging voor varkenshouders gezegd.

Volgens haar gebruiken varkenshouders alle mogelijke manieren om de dieren te huisvesten, zoals schuren en opslagruimtes voor aardappelen. Ze spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden met de brexit, de coronapandemie en het CO2-tekort. Door de brexit zijn er minder buitenlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk die werkten in slachterijen. Daar kwamen nog de reisbeperkingen door corona bovenop. Varkenshouders zijn al bezig minder fokzeugen te bezwangeren om zo het aanbod te verkleinen, aldus de branchevereniging.

De voorzitter van de branchevereniging van Britse vleesverwerkers zegt dat als het CO2-tekort langer aan gaat houden lege schappen in winkels kunnen ontstaan. Het CO2-tekort is ontstaan door de sluiting van Britse kunstmestfabrieken vanwege de hoge gasprijzen. CO2 is een bijproduct bij het maken van kunstmest.