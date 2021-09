Aantal alleenstaande kinderen in azc’s bijna verdubbeld in jaar

Het aantal kinderen dat zonder ouder in een asielzoekerscentrum zit, is in september bijna verdubbeld ten opzichte van september 2020, is op te maken uit gegevens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze maand telt het COA 665 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s), een jaar geleden 342.