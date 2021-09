Melbourne legt bouwsector stil na gewelddadige coronaprotesten

In de bouw geldt vanaf 24 september een vaccinatieplicht vanwege de beperkte naleving van coronamaatregelen in de branche. Dinsdag werden in de staat Victoria, waar Melbourne onder valt, 603 nieuwe besmettingen geregistreerd, een piek in de huidige uitbraak. Ongeveer twee op de drie besmettingen hebben een link met de bouw. Zodra het werk wordt hervat, moeten alle werkplekken voldoen aan de coronamaatregelen. Het personeel moet kunnen bewijzen dat ze minstens één coronaprik hebben gehad.

Vijfhonderd mensen hielden maandag een demonstratie tegen de vaccinatieplicht bij het kantoor van een bouwvakbond. Betogers gooiden flessen en andere voorwerpen naar vakbondsleiders en sloopten de deur van het kantoor. De menigte werd door de oproerpolitie uiteengedreven. De regionale industrieminister Tim Pallas zegt ‘afschuwelijk gedrag’ te hebben gezien. ‘Nu handelen we resoluut en zonder aarzeling.’

Rechts-extremisten

Onder de groep betogers waren naast bouwvakkers ook neonazi’s en rechts-extremisten, meldt de vakbond. Die veroordeelt het geweld en wijst erop dat ‘duidelijk een minderheid van degenen die deelnamen aan het protest echte vakbondsleden waren’.

Boze menigten verzamelden zich dinsdag opnieuw en staken vuurwerk af in de straten van Melbourne. Ook gooiden ze blikjes en schopten ze tegen politieauto’s. Australische media melden dat de politie rubberen kogels gebruikte om de menigte terug te dringen.