Oranjefans zijn dinsdagochtend even na 09.00 uur niet of nauwelijks te zien op straat in Den Haag op deze Prinsjesdag. Daarmee lijkt gehoor gegeven te worden aan de oproep van de gemeente en de politie om ook dit jaar weer niet naar de stad te komen. Prinsjesdag is vanwege corona versoberd en de koning en koningin doen geen rijtoer door de stad.

Wel rijden er door de straten veel onopvallende en gewone politie- en surveillancewagens.