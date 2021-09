Bitcoin verliest verder aan waarde na onrust op markten

Cryptomunt bitcoin heeft verder aan waarde verloren nu op de financiële markten sprake is van aanhoudende onrust. De munt zakte in de vroege Aziatische handel met bijna 8 procent tot een niveau van bijna 40.000 dollar (ruim 34.000 euro), om daarna weer iets op te krabbelen. Beleggers wegen de risico’s af die voortkomen uit de schuldencrisis van Evergrande en de vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week. Daar wordt mogelijk meer duidelijk over de afbouw van de coronasteunmaatregelen.