Eerste vorst aan de grond gemeten sinds de zomer

Voor het eerst na de zomer is er vorst aan de grond gemeten, meldt Weeronline dinsdag. Op het weerstation in Woensdrecht in Noord-Brabant was het om iets voor 07.00 uur -0,1 graden. De laatste grondvorst van dit jaar dateert van 13 juni, toen in regio Twente -1,3 graden werd gemeten.

De afgelopen jaren wordt de eerste vorst aan de grond altijd in september gemeten, maar dit jaar gebeurde het wel zeven dagen eerder dan op de gemiddelde datum van 28 september. Het record na de zomer ligt in het jaar 1973, toen op 22 augustus al de eerste vorst aan de grond werd gemeten in Valkenburg, Soesterberg en Twente. Bij dat laatste meetpunt was het toen zelfs -2,2 graden. In 2014 duurde het tot 5 november voor in Eindhoven (-0,6 graden) de eerste vorst werd gemeten.

Grondvorst wordt gemeten op ‘klomphoogte’: op 10 centimeter hoogte van de grond.