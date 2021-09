Prinsjesdag begint zonder pracht en praal bij Paleis Noordeinde

Het is dinsdagochtend vroeg nog leeg in de straten van Den Haag op deze Prinsjesdag. De binnenstad wordt langzaam wakker en het is een stuk rustiger dan anders op deze dag.

Ook dit jaar is de dag aangepast vanwege corona. De gebruikelijke rijtoer van de koning door Den Haag gaat weer niet door. De koning spreekt de troonrede in verband met de beperkende coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in de Ridderzaal op het Binnenhof maar in de Grote Kerk. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

Langs de Hofvijver staan dinsdag lage maar duidelijke hekken om het publiek op afstand te houden, dat overigens nog in geen velden of wegen te bekennen is. Het is nog vrijwel donker als even na 07.00 uur de banier van Paleis Noordeinde omhoog gaat: koning Willem-Alexander is aangekomen op zijn werkpaleis.

Voor het paleis zit welgeteld een vaste klant, Nico Mourits, die al zo’n 30 jaar in alle vroegte bij het paleis is op de derde dinsdag van september. ‘Geen publiek, geen in oranje uitgedoste mensen en zelfs geen Johan Vlemmix van de Feestpartij. Je mist wel de pracht en praal hoor. Dit jaar zelfs geen regiewagens van de NOS-tv’, aldus Mourits.