Marengo-partijen komen ‘informeel’ samen voor aanvang zitting

De rechtbank had de procespartijen uitgenodigd voor het gesprek naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de beslissing van de wrakingskamer. Die wees afgelopen week een verzoek tot wraking af, zonder een zitting te beleggen om partijen te horen.

De gang van zaken schoot de betrokken advocaten flink in het verkeerde keelgat. Het initiatief voor de wraking was genomen door advocaat Inez Weski, raadsvrouw van onder anderen hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Weski vond dat de rechtbank de schijn van partijdigheid had gewekt, omdat zij een vooraf aangekondigde Powerpointpresentatie niet zonder meer kon houden. Die presentatie zou gaan over appjes die de kroongetuige heimelijk via een mobiele telefoon vanuit de cel met zijn familie en partner heeft gevoerd. Die presentatie wordt mogelijk dinsdag alsnog gehouden. Weski wil de presentatie gebruiken ter onderbouwing van onderzoekswensen.

De rechtbank is in april begonnen aan de inhoudelijke behandeling van de zeer omvangrijke zaak, die onder meer draait om een reeks huurmoorden in de onderwereld. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de moorden op de broer van de kroongetuige, Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn adviseur Peter R. de Vries.

Een van B.’s huidige advocaten noemde Marengo vorige week ‘het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit’. De zittingen verlopen vaak stroef en chaotisch. Voor de zomer was de kroongetuige volgens zijn advocaten niet meer in staat om te verklaren, maar nu zou hij dat wel weer van plan zijn.