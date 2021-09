Wereldleiders beginnen aan debat jaarlijkse VN-top

De vergadering van 2020 vond vanwege de pandemie via een videoverbinding plaats. Ook dit jaar zijn er landen die de top op afstand bijwonen. Meer dan honderd leiders en hun medewerkers zijn wel in New York voor de vergadering. De delegaties zijn vanwege de pandemie kleiner dan normaal.

Onder de coronamaatregelen voor de top behoren ook een mondkapjesplicht en een zogeheten erecode. Die code houdt in dat mensen die het VN-gebouw betreden indirect verklaren dat zij een coronavaccin hebben gehad. Het is niet helemaal duidelijk hoe wordt omgegaan met ongevaccineerde gasten zoals de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

De Amerikaanse president Joe Biden houdt dinsdag in New York zijn eerste presidentiële toespraak op een VN-top. Leiders die fysiek afwezig zijn, mogen vooraf opgenomen toespraken inzenden. Het plenaire debat duurt tot en met maandag. De leiders komen zondag niet bijeen. Rondom het debat worden ook andere bijeenkomsten gehouden, bijvoorbeeld over de transitie naar duurzame energie.