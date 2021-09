Politiek Den Haag kijkt uit naar plannen demissionair kabinet

Politiek Den Haag maakt zich op voor een opnieuw vanwege corona versoberde Prinsjesdag. Na de troonrede van koning Willem-Alexander zullen de fractieleiders een eerste korte reactie geven op de plannen voor 2022 van het kabinet, dat inmiddels negen maanden demissionair is. Rond 15.00 uur biedt minister Wopke Hoekstra van Financiën de nieuwe miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan, in het bekende koffertje. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt dat in ontvangst, waarna om 15.15 uur de stukken officieel worden vrijgegeven.

Vanwege de moeizame formatie en daardoor langdurige demissionaire status van het kabinet, dat normaliter alleen lopende zaken afhandelt, worden geen grote, politiek gevoelige plannen verwacht. Het kabinet bood in januari zijn ontslag aan vanwege de toeslagenaffaire, maar het was anders in maart toch demissionair geworden omdat er Tweede Kamerverkiezingen waren. Omdat de vorming van een nieuw kabinet zo lang duurt, worden nogal wat zaken op de lange baan geschoven. Dat leidt tot steeds meer frustratie in de Tweede Kamer, die erop wijst dat het parlement niet demissionair is.

Een deel van de plannen is al uitgelekt, onder meer voor de klimaataanpak. Zo zal volgend jaar zeker 6 tot 7 miljard euro extra worden uitgegeven om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het gaat onder meer om subsidies om duurzame energieproductie voor bedrijven te stimuleren, evenals de aanschaf van elektrische auto's.

Ook komt er eenmalig 1 miljard euro vrij om sneller woningen te kunnen bouwen. Hiermee zouden gemeenten hindernissen kunnen aanpakken die woningbouw in de weg staan. Alle partijen in de Kamer willen dat er snel iets wordt gedaan aan de woningnood. Daarnaast komt er ongeveer een half miljard euro structureel bij voor de bestrijding van de zware en ondermijnende criminaliteit. Er wordt ook meer geld gestoken in de beveiliging van mensen. Dat staat hoog op de politieke agenda na de aanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Verder is al duidelijk dat er extra geld gaat naar koopkrachtreparaties, zoals elk jaar, om ervoor te zorgen dat de laagste inkomens er niet op achteruitgaan. Dit jaar gaat het om 220 miljoen euro. Ook is uitgelekt dat Defensie er structureel 100 miljoen euro extra bij krijgt, dat bestemd zou zijn voor de aankoop van munitie en voor veteranen.

Wat de Tweede Kamer van de plannen vindt, komt naar voren in de algemene politieke beschouwingen op woensdag en donderdag. Premier Mark Rutte gaat dat in debat over de kabinetsplannen met de fractieleiders of hun vervangers.