Strenge anti-abortuswetgeving Texas voor het eerst getest

Een dokter in Texas die toegeeft een abortus te hebben uitgevoerd die de nieuwe, strenge anti-abortuswetgeving in die Amerikaanse staat schendt, is aangeklaagd. Daarmee wordt de uiterst omstreden wet voor het eerst serieus getest, schrijft The Washington Post.

De civiele rechtszaak, tegen arts Alan Braid uit de stad San Antonio, werd maandag aangespannen door een man uit de staat Arkansas. Hij stelt volgens The Washington Post dat hij de grondwettigheid van de wet wil testen.

De Texaanse abortuswet bepaalt dat iedereen een persoon kan aanklagen van wie wordt aangenomen dat hij een illegale abortus heeft uitgevoerd of daarbij een rol heeft gespeeld. De aanklager kan bij winst in de zaak een bonus tegemoet zien van 10.000 dollar.

De nieuwe wet bepaalt dat abortus illegaal is nadat er een ‘hartslag’ in de foetus kan worden waargenomen. Dat is vaak al na zes weken. Het komt veel voor dat vrouwen zich op dat moment nog helemaal niet hebben gerealiseerd dat ze zwanger zijn.

Braid schreef onlangs in een column in The Washington Post dat hij op 6 september een abortus uitvoerde bij een vrouw die zich weliswaar nog in het eerste trimester van haar zwangerschap bevond, maar de nieuwe grens van zes weken al was gepasseerd. Hij schreef dat te hebben gedaan vanwege zijn ‘zorgplicht’ jegens de patiënt.

Volgens The Washington Post heeft een voormalige en voor belastingfraude veroordeelde advocaat uit Arkansas de zaak aangespannen. De man zegt tegen de nieuw anti-abortuswet te zijn en is daarom van mening dat de wet door de rechter moet worden getoetst. Toch zegt hij tegen The Washington Post het ook gewoon wel te zien zitten om de wettelijk bepaalde bonus van 10.000 dollar op te strijken. Volgens persbureau Reuters zou zich intussen ook een tweede aanklager hebben gemeld: een geschorste advocaat uit de staat Illinois.

President Joe Biden heeft eerder al de ‘bizarre en extreme’ wet in Texas veroordeeld. Hij heeft beloofd dat zijn federale regering zal zoeken naar mogelijkheden om Texaanse vrouwen alsnog toegang te verschaffen tot veilige en legale abortus.