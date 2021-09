Shell verkoopt voor miljarden aan bezittingen in VS

Olie- en gasconcern Shell verkoopt al zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld aan branchegenoot ConocoPhillips. De deal levert het Brits-Nederlandse bedrijf 9,5 miljard dollar op. Omgerekend gaat het om meer dan 8 miljard euro.

Shell was al langer op zoek naar kopers voor zijn bezittingen in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Dat gebied is bekend om zijn schaliewinning.