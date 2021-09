Baas Air France-KLM blij met versoepeling Amerikaans inreisbeleid

Vliegtuigmaatschappijen die veel vliegen op trans-Atlantische routes reageren verheugd op de aankondiging dat volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf begin november weer welkom zijn in de Verenigde Staten. Topman Ben Smith van Air France-KLM spreekt bijvoorbeeld van ‘fantastisch nieuws’. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern zal volgens hem snel extra vluchten naar de VS in zijn boekingssystemen gaan zetten.