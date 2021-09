Biden: geen nieuwe Koude Oorlog na aantijging China

Het begrip Koude Oorlog is niet iets waar president Joe Biden in gelooft, zal de Amerikaanse president dinsdag zeggen in zijn toespraak tot de Verenigde Naties. China verweet de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk afgelopen week een ‘Koude Oorlog-mentaliteit’, in reactie op het veiligheidspact AUKUS van de drie Angelsaksische landen.