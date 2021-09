Ondernemers willen collectiviteitskorting zorgpremie behouden

Ondernemers roepen de overheid op om de collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering niet te schrappen. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat veel werkgevers zonder de korting zullen stoppen met hun zogeheten vitaliteitsbeleid. Dit beleid is vaak gericht op het gezond houden van werknemers.

Veel werkgevers en branches hebben nu overeenkomsten met zorgverzekeraars over onder meer extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg. Het doel daarvan is om ziekte bij werknemers te voorkomen en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te verminderen. De ondernemersorganisaties vinden het zonde als er een einde komt aan deze regelingen.

De overheid wil een eind maken aan de collectiviteitskortingen op de basiszorgverzekering omdat Den Haag de situatie afkeurt dat alle verzekerden betalen voor een korting voor een specifieke groep. Ook hoopt de overheid dat het polisaanbod overzichtelijker wordt en dat het vergelijken van zorgverzekeraars makkelijker wordt. Er mag nog wel gekort worden op collectiviteit bij aanvullende verzekeringen, maar kortingen op de basisverzekering dus niet. De afschaffing kan op zijn vroegst in 2023 ingevoerd worden.

Het aantal werkenden dat deelneemt aan dit soort werkgeverscollectieven daalde in 2020 al. Toen werd de maximale korting namelijk verlaagd van 10 naar 5 procent. In 2019 ging het om ruim 6 miljoen werknemers die deelnamen, in 2020 ging het om ruim 5,5 miljoen werknemers.