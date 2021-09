UWV: minste aanvragen voor loonsteun in zomermaanden

In de periode juli tot en met september zijn tot nu toe de minste aanvragen voor loonsteun binnengekomen sinds de start van de coronasteun in maart vorig jaar, meldt uitkeringsinstantie UWV. De meeste van de toegekende NOW-aanvragen gingen in deze zesde steunperiode naar de horeca en de catering, de zwaarst getroffen sectoren tijdens de pandemie. Daarna volgen de commerciële dienstverlening en de detailhandel wat betreft meest toegekende aanvragen.

In totaal zijn er sinds juli tot nu toe ruim 18.000 aanvragen binnengekomen, voornamelijk van bedrijven met minder dan tien man personeel. Daarvan zijn ruim 14.000 verwerkt en werden 13.815 aanvragen goedgekeurd, goed voor een voorschotbedrag van 356 miljoen euro. Werkgevers kunnen nog tot het eind van de maand loonsteun aanvragen. Daarna wordt de regeling stopgezet, maakte het kabinet eerder bekend.

Bij de vorige periode, die liep van april tot en met juni, werden nog ruim 45.000 aanvragen goedgekeurd. De aanvragen die werden goedgekeurd waren samen goed voor een voorschotbedrag van 1,4 miljard euro. Bij de allereerste aanvraagperiode voor de NOW-regeling werden nog bijna 140.000 aanvragen ingediend en bijna 8 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd.

Om in aanmerking te komen voor loonsteun in de laatste NOW-periode moeten ondernemers minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden. Werkgevers kunnen over juli tot en met september maar maximaal 80 procent omzetverlies opgeven bij hun aanvraag. Dan wordt 80 procent van de loonkosten gecompenseerd.

In de vorige periode, van april tot en met juni, lag dit percentage nog op 85 procent. Eerder was het 100 procent, maar de regeling is gaandeweg versoberd, waardoor ondernemers minder vergoed krijgen dan in eerdere periodes.