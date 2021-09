Evergrande-debacle trekt beurskoers staalbedrijven omlaag

Mijnbouw- en staalbedrijven gingen maandag hard onderuit op de Europese beurzen. De vrees dat China minder staal en andere ruwe materialen zal afnemen zetten hun koersen onder druk. Die angst hangt samen met de financiële problemen bij de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande, die beleggers wereldwijd maandag in de greep hielden. De Europese beurzen gingen daardoor over een breed front omlaag.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent lager op 778,28 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 1070,61 punten. Londen en Parijs verloren tot 1,7 procent. De Duitse DAX, die sinds maandag geen 30 maar 40 bedrijven bevat, daalde dik 2 procent. In Hongkong kelderde Evergrande eerder op de dag al flink. Beleggers schrokken van het nieuws dat het bedrijf zijn schuldeisers wil terugbetalen met afgeprijsd vastgoed in plaats van geld. Ook lijkt de Chinese overheid vooralsnog niet van plan om Evergrande van de ondergang te willen redden.

Het op een na grootste vastgoedconcern van China kampt met een schuldenberg van ruim 200 miljard euro en beleggers vrezen dat een faillissement voor een domino-effect kan zorgen op de Chinese vastgoedmarkt. Mocht Evergrande zijn schulden niet kunnen afbetalen dan is dat ook een probleem voor honderden financiële instellingen die leningen hebben uitstaan bij het concern, waarmee een nieuwe schuldencrisis dreigt.

ArcelorMittal

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal (min 8 procent) de grootste verliezer. In de MidKap stonden branchegenoten Aperam en AMG onderaan met verliezen tot meer dan 6 procent. In Londen zakte Anglo American bijna 5 procent. BHP en Rio Tinto verloren tot meer dan 3 procent.

Ook de koers van andere bedrijven stond onder druk door de zorgen over Evergrande. Zo verloren financiële fondsen ING en Aegon tussen de 3 en 4 procent. Unilever (plus 1,3 procent) was de enige stijger in de AEX. Volgens Het Financieele Dagblad willen activistische beleggers het levensmiddelenconcern opsplitsen omdat de aandelenkoers achterblijft bij concurrenten als Nestlé en Danone.

Lufthansa

In Frankfurt won Lufthansa meer dan 6 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij wil ruim 2,1 miljard euro ophalen met de uitgifte van aandelen om het laatste deel van de staatssteun terug te betalen. Berlijn loodste Lufthansa met 9 miljard euro door de crisis. Zo’n 3,9 miljard euro werd nooit opgenomen.

De euro was 1,1729 dollar waard, tegen 1,1733 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 71,14 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 74,14 dollar per vat.