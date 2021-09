Bitcoin zakt naar laagste niveau in ruim een maand

De koers van cryptomunt bitcoin is gezakt naar het laagste niveau sinds begin augustus. De digitale munteenheid lijkt net als aandelenbeurzen over de hele wereld te reageren op het dreigende omvallen van de Chinese vastgoedreus Evergrande.

De bitcoinwaarde is in 24 uur met ruim 8 procent gezakt. Volgens CoinMarketCap stond de bitcoinkoers op maandagmiddag op een kleine 37.000 euro. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Een bitcoin was twee weken geleden op 7 september nog ruim 44.000 euro waard.

De bitcoin reageert niet altijd mee met de aandelenbeurzen, maar daar lijkt het nu wel op. Dat komt waarschijnlijk doordat de digitale munt steeds meer geïntegreerd raakt in de financiële markt wereldwijd.

Evergrande, het op een na grootste vastgoedconcern van China, kampt met een schuldenberg van ruim 200 miljard euro en beleggers vrezen dat een faillissement voor een domino-effect kan zorgen op de Chinese vastgoedmarkt. Mocht Evergrande zijn schulden niet kunnen afbetalen dan is dat ook een probleem voor honderden financiële instellingen die leningen hebben uitstaan bij het concern, waarmee een nieuwe schuldencrisis dreigt.