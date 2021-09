Kiescommissie Rusland: helft alle stemmen voor pro-Kremlinpartij

Pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland heeft 50 procent van de stemmen gekregen bij de verkiezingen, meldde de Russische kiescommissie nadat vrijwel alle uitgebrachte stemmen waren geteld. De Communistische Partij heeft iets minder dan 20 procent van de stemmen gehaald. De oppositie en meerdere westerse landen hebben hun zorgen geuit over de stembusgang. President Vladimir Poetin heeft de Russen bedankt ‘voor hun vertrouwen’.

Met deze uitslag krijgt Verenigd Rusland een tweederdemeerderheid van de 450 zetels in het parlement, de Staatsdoema. Met zo’n supermeerderheid kan het Kremlin veel makkelijker de grondwet aanpassen. De uitslag is wel iets minder gunstig voor Verenigd Rusland dan in 2016, toen de partij 54 procent van de stemmen kreeg.

Al eerder op de dag werd duidelijk dat Verenigd Rusland op een meerderheid afstevende. Bondgenoten van oppositieleider Aleksej Navalni, die zelf in een strafkamp zit opgesloten, reageerden toen vol ongeloof op de voorlopige uitslagen. Aanhangers van het Kremlin reageerden euforisch op de eerste uitslagen. ‘Rusland, Rusland’, scandeerde een menigte zondagavond al in de straten van Moskou.

Onregelmatigheden

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben ook hun onvrede over de verkiezingen geuit. De landen menen dat de verkiezingen niet vrij waren en mensen werden belemmerd in hun keuzes. Het Verenigd Koninkrijk spreekt van ‘een stap terug voor democratische vrijheden in Rusland’. De Europese Unie stelt dat de verkiezingen te lijden hadden onder intimidatie en afwezigheid van internationale waarnemers.

De onafhankelijke verkiezingswaarnemer Golos heeft 4900 mogelijke onregelmatigheden vastgesteld tijdens de verkiezingen. Zo zouden mensen meerdere keren hebben gestemd. Critici klagen ook dat er makkelijker gesjoemeld kon worden met stembiljetten doordat de stembusgang meerdere dagen duurde. De kiescommissie zegt klachten serieus te nemen en zou al duizenden stembiljetten ongeldig hebben verklaard. De misstanden zouden echter niet wijdverspreid genoeg zijn om de uitslag noemenswaardig te beïnvloeden.

Opkomst

Autoriteiten hebben in de aanloop naar de verkiezingen van alles gedaan om tegenstanders te hinderen. Zo waren sommige tegenstanders van de regering uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Techbedrijven Apple en Google moesten een app offline halen waarmee aanhangers van de oppositie stemadviezen kregen om tactisch te stemmen.

Veel kiezers lijken thuis te zijn gebleven. De opkomst bedroeg volgens de laatste cijfers ongeveer 45 procent.