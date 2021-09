Verdachte steekincident Almelo blijft langer vast

De 28-jarige man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het steekincident in Almelo afgelopen vrijdag, waarbij twee vrouwen om het leven kwamen, moet veertien dagen langer in hechtenis blijven. De rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo heeft maandagmiddag geoordeeld dat er voldoende redenen zijn om de man langer vast te houden.