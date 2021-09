Drie nieuwe aanhoudingen in onderzoek dragen naziuniformen Urk

De politie heeft afgelopen weekend in Urk drie nieuwe verdachten van 18, 19 en 20 jaar aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Dat gebeurde bij het onderzoek naar de foto's die op internet waren verschenen van jongeren gekleed in naziuniformen op straat in Urk. Afgelopen dinsdag werd om dezelfde reden al een 19-jarige verdachte aangehouden.

De jongeren zouden zich in nazikleding hebben gestoken uit protest tegen de coronamaatregelen, maar volgens de politie is dat tot nu toe niet uit onderzoek gebleken. Op de foto's waren meerdere vuurwapens te zien. Daarop heeft de politie dinsdag in huizen van de betrokkenen naar wapens gezocht. In één van de woningen werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. De vermoedelijke eigenaar, de 19-jarige man uit Urk, is toen aangehouden.

Afgelopen vrijdag hield de politie een tweede, 20-jarige verdachte aan. Zaterdag werden er nog twee verdachten van 18 en 19 jaar aangehouden. Ze komen allemaal uit Urk en zijn na verhoor vrijgelaten, meldt de politie. Wel worden ze allemaal nog verdacht van verboden wapenbezit. De politie sluit meer aanhoudingen voor wapenbezit niet uit.

Excuses

Het Openbaar Ministerie besluit op een later moment of de jongeren vervolgd worden voor het dragen van de naziuniformen.

Inmiddels hebben de Urker jongeren die de nazikleding droegen excuses aangeboden aan de gemeente en aan de 80-jarige Lous Steenhuis-Hoepelman, een overlevende van de Holocaust. De gemeente Urk en het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) melden dat de jongeren zaterdag in gesprek gingen met de Joodse vrouw die meerdere concentratiekampen heeft overleefd. Ook gaven de jongeren de vrouw een bos bloemen.