Duitse verkiezingskandidaat Scholz verdedigt financieel meldpunt

De Duitse minister van Financiën en kandidaat voor bondskanselier Olaf Scholz heeft vragen moeten beantwoorden van parlementariërs over vermeende misstanden bij een meldpunt voor verdachte financiële transacties. Duitse autoriteiten deden onlangs een inval bij het ministerie van Financiën in het onderzoek naar dat meldpunt.

Het meldpunt moet verdachte transacties, die bijvoorbeeld wijzen op witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, onderzoeken en doorgeven aan autoriteiten. De sociaaldemocratische Scholz van de partij SPD zegt dat de instantie in de laatste drie jaar meer heeft kunnen doen dan in de afgelopen drie decennia. Dit zou te danken aan aan meer personeel en betere ICT-systemen. Ook de systemen om verdachte transacties aan autoriteiten door te geven wordt verbeterd.

De invallen vonden eerder deze maand plaats bij het ministerie van Scholz en het ministerie van Justitie. Aanklagers zoeken uit of fouten zijn gemaakt bij de afhandeling van meldingen over verdachte transacties. Scholz heeft gezegd dat justitie de gewenste informatie ook schriftelijk had kunnen opvragen. Een inval was volgens hem niet nodig geweest. Critici menen dat Scholz hiermee het werk van justitie ondermijnt.

Bondskanselierskandidaat Armin Laschet van het conservatieve blok CDU/CSU vindt dat er nog veel verduidelijkt moet worden over het meldpunt. SPD-partijvoorzitter Norbert Walter-Borjans meent dat Laschet de zaak misbruikt om Scholz’ positie als minister te schaden. De partij van Scholz staat momenteel vooraan in de peilingen voor de parlementaire verkiezingen van zondag. De minister moest maandag twee evenementen voor zijn verkiezingscampagne afzeggen om bij de hoorzitting te zijn.