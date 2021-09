Aantal coronagevallen rond Grand Prix in Zandvoort iets opgelopen

De Grand Prix was iets meer dan twee weken geleden, op zondag 5 september. Het duurt gemiddeld ongeveer vijf dagen na de besmetting voordat mensen klachten krijgen, maar het kan in uitzonderlijke gevallen twee weken duren.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen rond de race kan iets hoger liggen. Misschien hebben toeschouwers met een positieve zelftest dit niet gemeld. Het kan ook zijn dat mensen geen coronaklachten hebben gekregen en zich daarom niet hebben laten testen. Daarnaast sluit de GGD Kennemerland niet uit dat er in de komende dagen nog wat positieve tests doorgegeven worden.

Ongeveer helft was besmettelijk

Van de 95 tot nu toe positief geteste mensen was ongeveer de helft besmettelijk op het moment dat ze op het circuit rondliepen. Dit betekent dat ze kort voor de Grand Prix het virus hebben opgelopen. Om toegang te krijgen tot een circuit moesten de bezoekers laten zien dat ze negatief getest waren, gevaccineerd waren, of genezen waren van een eerdere coronabesmetting. Het is niet bekend hoeveel van hen een coronatest hebben laten doen. Bij deze mensen zou het kunnen zijn dat de besmetting ten tijde van de test zo pril was dat de test de virusdeeltjes nog niet kon oppikken.

De andere helft van de positief geteste mensen was bij de race nog niet besmettelijk. Misschien hebben ze op de tribune het coronavirus opgelopen, maar volgens de GGD kan dit ook ergens anders in de dagen rond de race zijn gebeurd.

Deel volledig gevaccineerd

Van de positief geteste mensen waren twee op de drie volledig gevaccineerd of hersteld van een eerdere coronabesmetting, zegt de GGD.

De Formule 1 zelf heeft tijdens het raceweekeinde bijna 6700 coronatests uitgevoerd onder coureurs, monteurs en anderen rond de Grand Prix. Dit bracht zestien besmettingen aan het licht. Onder hen was coureur Kimi Räikkönen, die daardoor de races op Zandvoort en in Italië miste. Die zestien positieve tests zijn niet meegenomen in de cijfers van de GGD.