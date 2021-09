Julio Poch krijgt zeven ton voor jaren onterecht in de cel

Julio Poch krijgt een tegemoetkoming van 700.000 euro voor de tijd dat hij in een Argentijnse cel heeft gezeten. Het bedrag is gebaseerd op de tijd dat de oud-piloot onterecht heeft vastgezeten met daarbovenop een vergoeding voor zijn advocaatkosten, schrijft minister Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

De Nederlands-Argentijnse Poch zat acht jaar vast in Argentinië voor mogelijke betrokkenheid bij de dodenvluchten ten tijde van de dictatuur in de jaren tachtig. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

In 2009 werd Poch in Spanje aangehouden dankzij medewerking van de Nederlandse staat. De Tweede Kamer toonde zich daar in een debat gefrustreerd over, en wil ook een onderzoek naar mogelijke inmenging vanuit de koninklijke familie.

Het kabinet was aanvankelijk niet van plan om Poch een vergoeding te betalen, maar kwam daar in een Kamerdebat op terug. Grapperhaus zegde toe de normale dagvergoeding te verdubbelen. De precieze hoogte van het bedrag dat de voormalige Transaviapiloot tegemoet kon zien, was nog niet duidelijk.