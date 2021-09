TLN: transportsector haalt klimaatafspraken niet zonder subsidie

De transportsector redt het niet om de afspraken van het klimaatakkoord te halen, als er op korte termijn geen extra subsidie komt. Dat zegt voorzitter Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Zij vindt dat het nieuwe kabinet subsidie beschikbaar moet stellen aan de transportsector om met name investeringen in elektrische vrachtwagens te stimuleren.

Om de afspraken van het klimaatakkoord na te komen zijn er zo’n 5000 elektrische vrachtwagens nodig. Die moeten ervoor zorgen dat vanaf 2025 dertig tot veertig Nederlandse steden emissievrij bevoorraad worden. Een elektrische vrachtwagen is ongeveer vier keer zo duur als een dieseltruck. Veel ondernemers investeren daarom niet in elektrische vrachtwagens. ‘De mogelijkheden om die investering te doen zijn heel beperkt, waardoor wij het gewoon niet voor elkaar krijgen in het tempo dat nodig is’, aldus Post.

Brancheorganisatie TLN vindt dat het in Duitsland beter geregeld is. Daar krijgen transportondernemers 80 procent van de meerprijs van een elektrische vrachtwagen gesubsidieerd. ‘Hier betaalt een ondernemer voor een eenvoudige elektrische vrachtwagen ongeveer 130 duizend euro meer dan voor een dieseltruck. In Duitsland is dat 40.000 euro’, legt Post uit.

Onlangs is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor een kilometerheffing voor vrachtwagens op Nederlandse snelwegen. De opbrengst daarvan wil de overheid investeren in verduurzaming en innovatie in de transportsector. Het probleem is dat deze regeling naar verwachting in 2026 wordt ingevoerd en dan pas het geld beschikbaar komt. TLN is blij met het plan, maar vindt dat het sneller ingevoerd moet worden.